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12:00, 12 февраля 2023 года С 13 февраля стартует показ многосерийной исторической драмы "Шаляпин" Смотрите в 21.20 на телеканале "Россия".





Уже завтра, 13 февраля, на телеканале "Россия" стартует премьера многосерийной исторической драмы "Шаляпин". Проект посвящен судьбе легендарного оперного исполнителя Федора Ивановича Шаляпина, ставшего символом национальной культуры на рубеже XIX и ХХ веков.



Съемки проходили в знаковых исторических местах Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Нижнего Новгорода. Также съемочная группа работала в интерьерах Большого, Мариинского и Александрийского театров, Государственном академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, Музее-усадьбе Шаляпина в Москве и Доме-музее Шаляпина в Санкт-Петербурге, Музее-усадьбе И.Е. Репина "Пенаты".



В роли Федора Ивановича Шаляпина – Александр Горбатов. В фильме также снимались Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Ян Цапники другие. Режиссер картины – Егор Анашкин("Зулейха открывает глаза", "Небеса подождут", "Кровавая барыня").



Смотрите премьерную серию 13 февраля в 21.20 на телеканале "Россия".



(12+)





Ольга СУПОНЕВА





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