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11:30, 12 февраля 2023 года На Старо-Московской в Орле ночью случилось ДТП На месте происшествия работали спасатели.





Сегодня ночью, 12 февраля, в Железнодорожном районе Орла случилось ДТП. Автомобили столкнулись на улице Старо-Московской.



В МЧС сигнал о происшествии поступил, когда было за полночь. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД. К счастью. в автомобильной аварии обошлось без жертв, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Подробную картину произошедшего устанавливают полицейские.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области













Ольга СУПОНЕВА





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