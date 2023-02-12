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12:30, 12 февраля 2023 года Митрополит Тихон освятил купол и крест векового храма в Кромском районе Глава Орловской митрополии посетил Свято-Троицкий храм в селе Кривчиково.





Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил крест и купол векового храма в орловской глубинке. 11 февраля он посетил Свято-Троицкий храм в селе Кривчиково Кромского района.



Глава Орловской митрополии провел чин освящения новых купола и креста: старые в прошлом году повредил ураган. Состоялось и богослужение.



- В ближайшее время крест и купол установят на храме, - сообщили в Информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Отметим, что кирпичная церковь в Кривчиково насчитывает уже сто лет истории. Ее построили в начале прошлого века на месте сгоревшей деревянной.



Фото: Евгений Мартынов





Ольга СУПОНЕВА





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