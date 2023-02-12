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13:00, 12 февраля 2023 года В Мценске прошла массовая гонка "Лыжня России" 11 февраля спортсмены и любители посоревновались за право называться лучшими.









На старт вышли любители и профи, всего в соревнованиях приняло участие около двухсот человек. Возраст разный от 8 до 80 лет. Как рассказала Екатерина Ерохина, глава Мценского района, стал на лыжи и один из участников специальной военной операции.



- Для участников и гостей соревнований была развернута полевая кухня. Отличная зимняя погода и праздничная атмосфера зарядили бодростью и отличным настроением. Победители лыжной гонки получили благодарственные письма и памятные подарки. Поздравляю! Удачи и новых спортивных достижений! -



В Орле "Лыжня России" запланирована на 18 февраля.



Мценск присоединился к спортивной акции "Лыжня России". Массовая гонка здесь состоялась 11 февраля.На старт вышли любители и профи, всего в соревнованиях приняло участие около двухсот человек. Возраст разный от 8 до 80 лет. Как рассказала, глава Мценского района, стал на лыжи и один из участников специальной военной операции.- Для участников и гостей соревнований была развернута полевая кухня. Отличная зимняя погода и праздничная атмосфера зарядили бодростью и отличным настроением. Победители лыжной гонки получили благодарственные письма и памятные подарки. Поздравляю! Удачи и новых спортивных достижений! - написала Ерохина у себя в соцсетях.В Орле "Лыжня России" запланирована на 18 февраля. Фото: Екатерина Ерохина





Ольга СУПОНЕВА





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