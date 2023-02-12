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14:00, 12 февраля 2023 года

В Орле одиноких пожилых людей накормит епархия

С 1 марта пенсионеры смогут обедать в благотворительной столовой.


В Орле благотворительная столовая при храме с 1 марта предоставит горячее питание нуждающимся пожилым людям. Каждый день получать горячие обеды смогут одинокие пенсионеры.

Откроет свои двери для тех, кому это необходимо, столовая при храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в поселке Знаменка Орловского муниципального круга. За талонами нужно обратиться в храм с 7.30 до 18.30. (п. Знаменка, ул. Советская, 99).

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (953) 618-54-08 (священник Олег Анохин). 

Фото из архива 





Ольга СУПОНЕВА
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