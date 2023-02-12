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15:00, 12 февраля 2023 года Крепеж орловского производства используют при ремонте моста в Уфе Орловские комплектующие применят при реконструкции визитной карточки столицы Башкортостана.





Крепеж с орловского сталепрокатного завода отправится в Уфу. Он будет использован при реконструкции моста в столице Башкортостана.



Бельский мост является визитной карточкой города и главной автотранспортной артерией Уфы. К комплектующим для ремонта предъявлялись серьезные требования.



- Орловский мостовой крепеж для данного объекта полностью соответствует заявленным заказчиком требованиям, - отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".







Ольга СУПОНЕВА





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