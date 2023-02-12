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18:00, 12 февраля 2023 года

В Орле потеплеет на пару дней, а после ударят морозы

Погода на рабочей неделе с 13 по 17 февраля будет капризной.


В ближайшие дни в Орле ожидается оттепель, которая затем сменится морозами. Судя по прогнозу синоптиков, на рабочей неделе с 13 по 17 февраля погода будет весьма переменчивой. Публикуем подробный прогноз.

Как передает Росгидрометцентр, в понедельник 13 февраля ночью ожидается мороз в 9 градусов, а днем температура поднимется до 0. Пасмурно, ожидается мокрый снег и достаточно сильный западный ветер. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Во вторник 14 февраля снова пасмурно. Столбики термометров остановятся у отметок 0..+1. Днем будет идти мокрый снег. Ветер сменит направление на северо-западное и усилится. Давление понизится до 740 мм рт.ст.

В среду 15 февраля ожидается от -4 до -2 градусов. Небо облачное, небольшой снег. Сильный ветер с севера, давление 747 мм рт.ст.

В четверг 16 февраля похолодает до -9 ночью и -6 в светлое время суток. Опять орловцев ожидает пасмурное небо и небольшой снег, атмосферное давление на уровне 752 мм рт.ст, ветер с северо-востока. 

В пятницу 17 февраля синоптики и вовсе обещают -12 градусов в ночное время, днем -6. Проглянет солнце, возможен небольшой снег. Ветер придет с юга, давление поднимется до 755 мм рт.ст. 

Фото: Ольга Супонева




Ольга СУПОНЕВА
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