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12:40, 12 февраля 2023 года Заместитель орловского губернатора Ивановский сменил бег на лыжи Владимир Сергеевич снова поделился в соцсетях снимками с тренировки.





Владимир Ивановский продолжает призывать орловцев к здоровому образу жизни личным примером. Чиновник вновь поделился снимками с тренировки: на этот раз бег он сменил на лыжи.



- Бег на лыжах – это не только кардио, но и силовая подготовка, поскольку активное катание задействует мышцы всего тела. Отталкивание лыжными палками прорабатывает плечи и трицепсы, а также укрепляет спину, -



А еще отметил, что здоровье - это ключ к успеху.



Заместитель губернатора Орловской областипродолжает призывать орловцев к здоровому образу жизни личным примером. Чиновник вновь поделился снимками с тренировки: на этот раз бег он сменил на лыжи.- Бег на лыжах – это не только кардио, но и силовая подготовка, поскольку активное катание задействует мышцы всего тела. Отталкивание лыжными палками прорабатывает плечи и трицепсы, а также укрепляет спину, - написал Ивановский в своем телеграм-канале.А еще отметил, что здоровье - это ключ к успеху.





Ольга СУПОНЕВА





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