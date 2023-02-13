Главная » Новости



7:30, 13 февраля 2023 года В Мценске пройдет ремонт дворов и общественных территорий Планами по благоустройству поделилась глава района Екатерина Ерохина.





В Орловской области продолжается благоустройство дворовых и общественных территорий. Планами по облагораживаю города Мценска поделилась глава района Екатерина Ерохина.



В прямом эфире ЦУР она рассказала, что в 2023 планируется обновить два двора и два общественных пространства в районном центре. Это сквер и детская площадка. Работа пройдет в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".



- Всего за время реализации проекта в районе благоустроены 18 дворовых и 4 общественные территории, - отметила Ерохина.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2