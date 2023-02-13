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8:00, 13 февраля 2023 года В Семейном МФЦ Орла стартовали занятия Школы осознанных родителей Две группы мам и пап получат психолого-педагогическую и социальную поддержку.





В Орле начала работу Школа осознанных родителей. Занятий стартовали на площадке Семейного МФЦ.



В их рамках две группы мам и пап получат психолого-педагогическую и социальную поддержку. Встречи будут проводиться еженедельно.



- Спикеры передают родителям базовые знания из области семейной и детской психологии в формате "равный-равному", делятся личным опытом воспитания детей, проверяют выполненные задания и дают участникам детальную обратную связь, - рассказали в региональном департаменте соцзащиты.



Подробности можно узнать по телефону 30-34-36.









Ольга СУПОНЕВА





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