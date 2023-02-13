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8:30, 13 февраля 2023 года За кражи и угон в Орловской области будут судить двоих молодых братьев 20-летний и 16-летний жители Урицкого района обвиняются сразу в нескольких преступлениях.





В Орловской области на скамье за ряд преступлений окажутся два брата. Фемида определит наказание 20-летнему и 16-летнему молодым людям за кражи и угон.



Уголовные дела расследовал следком. Установлено, что старший из обвиняемых украл 7 тысяч рублей дома у знакомого. Это было в феврале прошлого года. Затем, в марте, со своим младшим братом он угнал автомобиль в поселке Совхозном. А в апреле украл у знакомого мобильный телефон.



- В настоящее время расследование завершено и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.













Ольга СУПОНЕВА





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