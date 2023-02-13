На Октябрьском бульваре в Ливнах появятся гармошка, свинья и якубсония

всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Что же увидят жители и гости Ливен? Арт-объекты, характеризующие местный колорит и культуру: ливенскую гармошку, плешковскую игрушку, ливенскую свинью и якубсонию ливенскую.



Это лишь часть проекта. В целом он предусматривает благоустройство и зонирование зон для отдыха и активного времяпрепровождения. Так, на бульваре планируется обустроить

зону отдыха для пожилых людей и родителей с детьми,

проведения различных мероприятий и фото сессий, зону для общения и проведения досуга молодежи, в том числе закрытые павильоны для проведения выставок и концертов и велосипедные дорожки, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

