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9:00, 13 февраля 2023 года

На Октябрьском бульваре в Ливнах появятся гармошка, свинья и якубсония

Общественное пространство преобразится за 90 миллионов рублей.


90 миллионов рублей в этом году вложено будет в преображение Октябрьского бульвара в городе Ливны. Здесь появятся арт-объекты и малые архитектурные формы, стилизованные под местные "ливенские бренды". 

Средства удалось привлечь благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Что же увидят жители и гости Ливен? Арт-объекты, характеризующие местный колорит и культуру: ливенскую гармошку, плешковскую игрушку, ливенскую свинью и якубсонию ливенскую. 

Это лишь часть проекта. В целом он предусматривает благоустройство и зонирование зон для отдыха и активного времяпрепровождения. Так, на бульваре планируется обустроить зону отдыха для пожилых людей и родителей с детьми, территорию для проведения различных мероприятий и фото сессий, зону для общения и проведения досуга молодежи, в том числе закрытые павильоны для проведения выставок и концертов и  велосипедные дорожки, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.




Ольга СУПОНЕВА
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