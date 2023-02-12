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16:30, 12 февраля 2023 года В многоэтажке по Авиационной в Орле случился пожар На борьбу с огнем спасатели выезжали 11 февраля.





Поздним вечером в минувшую субботу, 11 февраля, в Заводском районе Орла случился пожар в многоквартирном жилом доме. ЧП произошло на Авиационной.



Сигнал о возгорании в службу спасения поступил примерно в половине одиннадцатого. Бригады из двух пожарных частей работали на месте происшествия. Его удалось ликвидировать.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, обошлось без пострадавших. Подробные обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.



Фото из архива







Ольга СУПОНЕВА





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