В Орле состоялось заседание антинаркотической комиссии

Участники обсудили тестирование учащихся для раннего выявления наркозависимости.

В Орле состоялось заседание городской антинаркотической комиссии. Его участники обсудили итоги работы и наметили планы.



Заседание состоялось в конце минувшей недели, 10 февраля. Речь, в том числе, шла и о добровольном социально-психологическом тестировании учащихся для раннего выявления потребления наркотиков и наркозависимости.



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По итогам заседания было принято ряд решений по повышению эффективности работы в сфере профилактики наркомании, - сообщает

пресс-служба Орловского горсовета.