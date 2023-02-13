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9:37, 13 февраля 2023 года

Троснянский ветеран поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне

Мария Волобуева жила на оккупированной территории, успела побывать санитаркой на фронте. И сегодня она поддерживает наших солдат – вяжет носки участникам СВО.


97-летнюю Марию Даниловну Волобуеву знают во всем Троснянском районе. Здесь она единственный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны. Жила на оккупированной территории, успела побывать санитаркой на фронте.

Живет одна, четырех своих сыновей уже схоронила. По хозяйству помогает соцработник со своей супругой.

Ближайшие родственники остались только на Украине, но с ними теперь связь потеряна. Наших бойцов женщина поддерживает и вяжет для солдат носки.


Татьяна Тимохина
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