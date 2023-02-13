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9:47, 13 февраля 2023 года В Ливнах сгорел гараж вместе с машиной Огонь уничтожил постройку и легковушку "Лада Гранта".





В городе Ливны пожар уничтожил гараж и находившийся внутри автомобиль. ЧП случилось 12 февраля на улице Карла Маркса.



Очевидцы сообщили о пожаре в МЧС примерно в 10 вечера. К моменту, как пожарные прибыли на место, гараж уже полыхал открытым пламенем. Огонь затушили, но имущество пострадало.



- В результате пожара гараж выгорел изнутри. Сгорел находившийся внутри автомобиль "Лада Гранта", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



По какой причине случилось ЧП, еще предстоит установить специалистам ведомства.





Ольга СУПОНЕВА





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