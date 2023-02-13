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10:45, 13 февраля 2023 года Орловские сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы отметили профессиональный праздник Это служба Росгвардии отметила 54-летие с момента образования.





12 февраля в России отметили 54-летие с момента образования подразделений госконтроля и лицензионно-разрешительной работы. В преддверии профессионального праздника виновники торжества получили почетные грамоты.



Сотрудники ЦЛЛР занимаются обеспечением законности в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности. К слову, с марта этого года все граждане, которые захотят приобрести оружие, будут проходить специальную проверку по базе данных ФСБ.





Юлия Опанасюк





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