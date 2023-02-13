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10:15, 13 февраля 2023 года В Складском переулке Орла случился пожар в сушилке Сгорели находившиеся в ней семена подсолнечника.





В Железнодорожном районе Орла накануне, 12 февраля, пожарные тушили огонь в сушилке. ЧП случилось в Складском переулке.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, огонь охватил находившиеся внутри сушилки семена подсолнечника и шелуху на площади в 80 квадратов. С пламенем справились. Обошлось без пострадавших.



- Причину пожара устанавливают специалисты, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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