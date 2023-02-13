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10:20, 13 февраля 2023 года Четыре человека госпитализированы после ДТП в Орловской области Среди пострадавших – восьмилетний ребенок.





10 февраля в 19:05 на 60-м километре трассы "Орел – Ефремов" в Залегощенском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Как сообщили в региональном УГИБДД, 23-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой Приорой".



Четыре человека были госпитализированы: водитель ВАЗа и его 19-летний пассажир, а также 40-летний водитель "Приоры" и его восьмилетний пассажир.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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