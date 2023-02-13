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13:00, 13 февраля 2023 года Обновленное Дворянское гнездо в Орле сохранит свое естество В преддверии благоустройства сквера корреспондент ГТРК "Орел" Эва Стасюлевич побеседовала о предстоящих работах с начальником управления градостроительства Владимиром Плотниковым.





В феврале в Орле должны определить подрядчика, который приступит к благоустройству сквера "Дворянское гнездо". Сами работы по проекту завершат в сентябре этого года.



Концепция проекта разработана орловским дизайнером Еленой Шаренковой. Задачей при этом являлось сохранение естества Дворянского гнезда с добавлением комфорта, а также создание "присутствия" персонажей одноименного романа. Так, в сквере появятся тропа и калитка Лаврецкого, малые архитектурные формы, отсылающие на произведение, смотровая площадка, небольшая сцена для праздников, беседка и многое другое. Нижнюю часть "Дворянки" свяжут с парком Победы. Здесь обустроят велодорожки, создадут экотропу, облагородят прибрежную зону.



Большой упор в проекте сделан на озеленение.





Эва Стасюлевич





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