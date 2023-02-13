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11:08, 13 февраля 2023 года Орловская мастерица шьет куклы, одетые в костюмы родного края Этому делу Татьяна Фролова отдала уже 13 лет.





Орловская мастерица Татьяна Фролова уже 13 лет шьет куклы, одетые в костюмы родного края. На создание одной такой у орловчанки может уйти месяц кропотливой работы.



Орловский крестьянский костюм – это рубаха, понева, сложный головной убор. В костюме отразились традиции, обычаи, образ жизни крестьян. С мастерицей побеседовала Александра Бахтина.





Александра Бахтина





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