Орловская мастерица шьет куклы, одетые в костюмы родного края

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11:08, 13 февраля 2023 года
Орловская мастерица шьет куклы, одетые в костюмы родного краяЭтому делу Татьяна Фролова отдала уже 13 лет.
Орловская мастерица Татьяна Фролова уже 13 лет шьет куклы, одетые в костюмы родного края. На создание одной такой у орловчанки может уйти месяц кропотливой работы.
Орловский крестьянский костюм – это рубаха, понева, сложный головной убор. В костюме отразились традиции, обычаи, образ жизни крестьян. С мастерицей побеседовала Александра Бахтина.
Александра Бахтина