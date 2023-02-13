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11:30, 13 февраля 2023 года Застрявшие на деревьях кошки добавили работы спасателям Орла и Ливен В выходные сотрудники МЧС вызволяли пушистиков.





В конце минувшей недели орловским спасателям снова пришлось прийти на подмогу четверолапым. В Орле и Ливнах пожарные снимали с деревьев кошек.



Жительница Приборостроительной позвонила в МЧС в пятницу: приезжайте, на березе застряла кошка. В этот момент у пожарных не было других вызовов, поэтому они подоспели на улицу Приборостроительную, где с помощью автолестницы достали с дерева пушистого любимца. Сидела кошка на уровне третьего этажа. Ее отдали хозяйке.



А в Ливнах пожарные в тот же день выезжали на улицу Денисова. Здесь кошка застряла на уровне четвертого этажа и не могла слезть. Испуганное животное также пришлось снимать с помощью лестницы.



Обратившиеся за помощью люди поблагодарили спасателей за помощь.





Ольга СУПОНЕВА





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