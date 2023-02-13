Главная » Новости



12:00, 13 февраля 2023 года В частном секторе Орла планируется строительство водопровода Программа утверждена на 2023-2025 годы.





В Орле депутаты горсовета обсудили строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в частном секторе. Ряд работа запланирован на ближайшие года.



Так, региональным правительством утверждена инвестиционная программа "Орелводоканала". Согласно ей, в 2023 году пройдет строительство сетей водопровода по улице Чкалова на участке от Южного переулка до дома №95, в 2024 по улице Андриабужская от Краснозоренской до дома №126, а в 2025 году по улице Смоленской от улицы Контактной до дома №1, сообщает пресс-служба Орловского горсовета.



Фото из архива.







Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2