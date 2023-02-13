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11:40, 13 февраля 2023 года

Суточный прирост заболевших коронавирусом на Орловщине достиг 50 человек

Ковид идет в рост.


В Орловской области за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом составило полсотни человек. Ковид продолжает идти в рост.

Согласно данным оперативного штаба, на 13 февраля выявлено 50 новых случаев инфицирования. Общее число с начала пандемии составило 135 655.

Выздоровело и выписано 19 человек. Общее число закрытых больничных - 133 298. 

Смертельных случаев за прошедший день на зафиксировано. Всего умерло 1 979 орловцев с лабораторно подтвержденным covid-19. 

Фото из архива


Ольга СУПОНЕВА
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