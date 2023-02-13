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11:40, 13 февраля 2023 года Суточный прирост заболевших коронавирусом на Орловщине достиг 50 человек Ковид идет в рост.





В Орловской области за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом составило полсотни человек. Ковид продолжает идти в рост.



Согласно данным оперативного штаба, на 13 февраля выявлено 50 новых случаев инфицирования. Общее число с начала пандемии составило 135 655.



Выздоровело и выписано 19 человек. Общее число закрытых больничных - 133 298.



Смертельных случаев за прошедший день на зафиксировано. Всего умерло 1 979 орловцев с лабораторно подтвержденным covid-19.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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