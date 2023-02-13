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13:30, 13 февраля 2023 года Орловский дизайнер создает традиционные кокошники на новый лад Головной убор становится главным трендом в фотографии в этом году.





Традиционный русский кокошник становится трендом в фотографии в этом году. Новый взгляд на головной убор есть у орловского дизайнера Виктории Бадиковой.



Сейчас изделия берут в аренду для вечеринок и фотосессий. Весь образ строится именно них. Сейчас сочетать классическое вечернее платье с кокошником вполне допустимо. Подробнее – в сюжете Ирина Костиной.





Ирина Костина





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