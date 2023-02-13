В Орле силовики устроили проверку мигрантам

Выявлено больше ста нарушений.

В Орле прошли контрольно-надзорные мероприятия в сфере миграции. Их цель - пресечь нелегальные каналы, по которым иностранцы незаконно приезжают на территорию России и Орловской области, в том числе.



В рейдах поучаствовали полицейские, сотрудники Росгвардии и УФСБ. Они посетили места пребывания иностранцев, в том числе общежития иностранных студентов. В итоге на территории областного центра выявлено больше 100 нарушений в сфере миграции. Составлены протоколы.



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ребования федерального законодательства о миграционном учете обязывают иностранных граждан предоставлять достоверные сведения о месте своего пребывания. При этом нарушение установленного порядка является административным правонарушением как для иностранца, так и для принимающей стороны. А если регистрация будет признана фиктивной, в отношении принимающей стороны будет рассматриваться вопрос о привлечении к уголовной ответственности

, - прокомментировали в

пресс-службе УМВД России по Орловской области.