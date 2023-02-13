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14:00, 13 февраля 2023 года Более 10 тысяч орловских семей беззаявительно получили материнский капитал Такой формат предусматривает формирование электронного сертификата, который приходит родителю в личный кабинет на портале "Госуслуги".





В Орловской области материнский капитал в беззаявительном порядке получили больше 10,5 тысяч семей. Как сообщили в Соцфонде РФ, такой формат предусматривает формирование электронного сертификата, который приходит родителю в личный кабинет на портале «Госуслуги». После этого через кабинет можно подать заявление о распоряжении деньгами и контролировать их остаток. Так семья может распоряжаться средствами маткапитала без обращения в Соцфонд.



С 1 февраля размер маткапитала проиндексирован и составляет 586 947 рублей на первого ребенка. При условии, что с 1 января 2020 года семья уже получила сертификат на первого ребенка, то при рождении второго размер капитала увеличивается на 188 682 рубля. Маткапитал в повышенном размере, который дается, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, а до его появления права на материнский капитал не было, увеличился после индексации на 82 484 рубля и составляет 775 628 рублей.





Орловское Информбюро





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