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12:10, 13 февраля 2023 года В Орловской области запланирована вакцинация 570 тысяч птиц и животных Прививки специалисты сделают в рамках госзадания.





В 2023 году в Орловской области запланирована вакцинация полумиллиона птиц и животных. Прививки от болезней им сделают в рамках государственного задания.



Об этом рассказал начальник регионального управления ветеринарии Алексей Максимовский:



- З апланировано проведение более 570 тысяч головообработок животных и птиц в виде вакцинаций и диагностических исследований, более 240 тысяч лабораторно-диагностических исследований.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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