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15:00, 13 февраля 2023 года В Залегощи пройдет забег в рамках зимнего этапа "Тропы юных героев" Забег состоится 24 февраля в спортивном эко-парке "Новый Легост".





24 февраля в залегощенском эко-парке "Новый Легост" состоится забег в рамках проекта "Тропа Юных Героев. Зимний Этап".



Длина трассы не превысит 2,5 – 3 километров. На месте будут организованы теплые места для отдыха и перекуса.



Для участия необходимо пройти регистрацию. Все подробности – в сообществе проекта в "ВКонтакте".





Орловское Информбюро





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