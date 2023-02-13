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12:23, 13 февраля 2023 года Начальником Ливенского следкома назначен Алексей Кураков Бывший полицейский, в органах СК он работает с 2020 года.





Начальником Следственного комитета Ливенского района назначен Алексей Кураков. Он занял эту должность приказом СК России от 6 февраля.



Ранее Алексей Кураков служил в системе МВД, был следователем, начальником следственного отдела. С 2020 года служит в органах следствия, где трудился в руководящей должности.



Награжден ведомственной медалью.





Ольга СУПОНЕВА





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