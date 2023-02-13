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15:30, 13 февраля 2023 года В малокуликовской школе собрали гуманитарную посылку для участников СВО В ближайшее время груз доставят на передовую.





Орловщина продолжает помогать участникам специальной военной операции. Посылку для бойцов собрали и в малокуликовской средней школе.



Груз передали протоиерею Александру Кузнецову. В посылке – лекарства, продукты питания, одежда, письма со словами поддержки. В ближайшее время груз будет доставлен на передовую.





Орловское Информбюро





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