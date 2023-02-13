В Орел приехали столичные эксперты в области ландшафтного дизайна и градостроительства

О визите и его итогах рассказал мэр Юрий Парахин.

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал, что в Орле сегодня работают эксперты в области ландшафтного дизайна и градостроительства. Цель визита - обсудить облик регионального центра, прийти к решению по его озеленению, освещению и созданию туристического кода.





- Орел – зеленый город. Наша задача – сохранить этот статус, при этом наведя порядок. Очистить обочины от поросли, а небо – от беспорядочно разросшихся сучьев. Тротуары сделать удобными для механизированной уборки. Высадить растения, которые будут зелеными круглый год, чтобы зимой город не выглядел голо. Свои предложения коллеги представят в течение нескольких месяцев