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14:53, 13 февраля 2023 года Масленица в Орле пройдет без масштабных гуляний Ранее такое же решение приняли в Ливнах.





В этом году в Орле и Ливнах сжигать чучело масленицы не будут. Не смогут смельчаки посоревноваться и в скорости покорения ледяного столба.



Большая часть масштабных праздничных гуляний отменена. Проводить зиму и ярко встретить весну смогут дети. Для них в городском парке Орла проведут спортивные состязания, игры и викторины. Также будут работать торговые площадки.





Орловское Информбюро





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