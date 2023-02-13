Орловская область заняла второе место в ЦФО по привлеченным средствам на благоустройство

Более 520 миллионов рублей направят на эти цели в 2023 году.

На проекты комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Орловщина получит 520,8 миллиона рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 1 февраля.

По этому показатели в Центральном федеральном округе Орловская область уступила лишь Московской. Столичный регион привлек 861 миллион рублей.

По России Орловщина заняла седьмое место, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".