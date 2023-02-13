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15:56, 13 февраля 2023 года Под Кромами водитель "Газели" влетел в "Форд" и спровоцировал двойное ДТП Пострадали три человека.





Госавтоинспекции. ДТП случилось 11 февраля около 08.00 на трассе М-2 " Об этом сообщили в региональной. ДТП случилось 11 февраля около 08.00 на трассе М-2 " Крым". Водитель "ГАЗа" столкнулся с "Фордом", который в свою очередь смял "Хэндэ" с полуприцепом. – В результате ДТП водитель автомобиля "Газ" получил травмы, отпущен. Водитель автомобиля "Хендэ, получил травмы, госпитализирован, водитель автомобиля "Форд" получила травмы, отпущена, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.



Фото: региональная Госавтоинспекция





Сергей СИЛАЕВ





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