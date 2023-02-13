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15:56, 13 февраля 2023 года
Под Кромами водитель "Газели" влетел в "Форд" и спровоцировал двойное ДТППострадали три человека.
Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП случилось 11 февраля около 08.00 на трассе М-2 "Крым".
Водитель "ГАЗа" столкнулся с "Фордом", который в свою очередь смял "Хэндэ" с полуприцепом.
– В результате ДТП водитель автомобиля "Газ" получил травмы, отпущен. Водитель автомобиля "Хендэ, получил травмы, госпитализирован, водитель автомобиля "Форд" получила травмы, отпущена, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Фото: региональная Госавтоинспекция
Сергей СИЛАЕВ