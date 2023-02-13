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16:18, 13 февраля 2023 года Циклон "Роберт" покинет Орловщину в ближайшие сутки Он принес в регион сильный ветер и метели.





Орловскую область накрыл скандинавский циклон "Роберт". В наш регион он принес сильный ветер и метели.



Как сообщили в орловском гидрометцентре, циклон сопровождают резкие перепады температур – от минусовых до плюсовых. Водителей просят быть внимательней из-за гололедицы на дорогах. Ожидается, что "Роберт" покинет регион в течение суток.





Орловское Информбюро





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