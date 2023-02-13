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16:22, 13 февраля 2023 года Пожары, помощь людям и животным: орловские спасатели подвели итоги ушедших выходных 11-12 февраля сотрудники регионального МЧС поднимались по тревоге 28 раз.





О том, какими последние выходные стали для орловских спасателей, рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова в студии ГТРК "Орел".





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