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15:54, 21 января 2021 года

В парке Победы в Орле возведут ещё один мемориал

Это будет памятник в виде часовни, посвященный Неизвестным солдатам, павшим в битве на Курской дуге.


Инициатором установки пятиметрового мраморного мемориала выступила Межрегиональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки». Здесь изобразят лики святых и будут хранить урны с землей из трех областей – Орловской, Курской и Белгородской. В дальнейшем через создание именных памятных табличек здесь увековечат павших орловцев. Расположить монумент хотят возле мемориала «Гвардейцам-танкистам посвящается» – сообщает сайт орловской мэрии.

Напомним, что кроме уже упомянутых памятников в парке появятся мемориальная стела и арка в честь Великой Победы. Вместе с монументом танкистам они образуют так называемый «Триптих Победы»

В данный момент на объекте проходит I этап реконструкции, по плану он завершится к 1 мая этого года, а следом начнется II этап, первая очередь работ по которому окончится к 31 июля.

Фото пресс-службы мэрии Орла



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Артём Ежаков
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