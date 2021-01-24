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15:55, 21 января 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 174 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в орловском регионе уже выявлено больше 25 тысяч заболевших. Ситуацию обсудят сегодня на региональном оперативном штабе.



- Вакцинация. Мы пообщались с теми, кто только пошел на этот шаг, и с теми, кому уже привили два компонента вакцины.



- Помощь в выздоровлении. Тяжело переболевшие орловцы, особенно те, что находились на ИВЛ, могут получить направление в санаторий. За процедуры платить не нужно.



- Куда обращаться, если крыша многоквартирного дома дала течь? Подробная инструкция появилась на сайте администрации Орла.



- Когда запустят новый линейный ускоритель в онкодиспансере? Сейчас с ним работает техническая служба. Идет его настройка



- Как 12 мешков кукурузы могут привести сразу к двум уголовным делам?



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