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16:11, 21 января 2021 года В прошлом году почти все наказы орловцев были выполнены Из 563 заявок было выполнено 560.





Тема выполнения наказов избирателей была поднята на сегодняшнем заседании комитета областного совета по бюджету, налогам и финансам. Из 65 миллионов рублей, выделенных на реализацию наказов в прошлом году, освоено 64 миллиона. Три оставшихся пожелания орловцев не были выполнены по нескольким причинам, одной из которых была названа не проверенная вовремя смета.



В этом году на данный момент предполагается выполнение проектов по 489 заявкам орловцев – сообщает сайт областного совета.





Артём Ежаков



