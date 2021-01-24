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16:48, 21 января 2021 года В Орловской области хотят дополнить закон о местном самоуправлении Речь идет о корректировке границ, в пределах которых могут проводиться сборы с целью распределения собранных денег.





Тему использования средств самообложения граждан обсудили на сегодняшнем заседании комитета облсовета по местному самоуправлению и регламенту.



До 2017 года для того, чтобы решить, как потратить средства самообложения, требовалось собрать сход в пределах всего муниципального образования, независимо от того, сколько населённых пунктов в него входит. Разумеется, что не все граждане хотели тратить свои деньги на чужой поселок или деревню. В 2017 году границы были сужены до входящих в состав образования населенных пунктов. Это позволяло местным жителям тратить свои деньги конкретно на свое село и город. Но и здесь не были учтены интересы всех граждан – деньги могли быть направлены на благоустройство другой части поселка, в ремонте которой не была заинтересована часть людей. В прошлом ноябре людям разрешили собираться для распределения собранных денег уже в пределах определенной части населенного пункта.



Областной совет решил дополнить действующий региональный закон о самоуправлении. В частности, критериями для сбора предлагается сделать: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов или жилой микрорайон. При этом население в пределах этих участков не должно быть меньше 10 человек.



Как сообщил на заседании председатель комитета Валерий Савин, принятие этих изменений поспособствует более быстрому решению вопросов по распределению средств, собранных с самообложения – сообщает сайт областного совета.





Артём Ежаков



