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17:10, 21 января 2021 года

Проездные школьников и пенсионеров в Орле не подорожают

Об этом заявили на сегодняшнем заседании комитета городского совета по экономической политике и развитию предпринимательства.


Представитель городской администрации заверил депутатов, что стоимость проездных для школьников, студентов и пенсионеров в этом году не изменится – 450 рублей включают в себя 50 поездок.

Опасения повышения цены проездных у председателя комитета Владимира Бутусова возникли в связи со скорым перекрытием Красного моста и сопутствующим изменением транспортной схемы, особенно в том случае, если будет необходима пересадка. Народных избранников заверили, что чек, выданный пассажиру в первом транспорте, будет действовать как оплата проезда в другом. Тем не менее, депутаты еще раз изучат ситуацию с льготами в марте, ведь число льготников может вырасти, в связи с чем бюджет может не справиться с сохранением текущей цены тарифа – сообщает сайт городского совета.


Артём Ежаков
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