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17:18, 21 января 2021 года

Интерактивная встреча для абитуриентов и родителей

23 января Банковский колледж Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС приглашает учащихся 8-11 классов и их родителей на Интерактивную встречу в формате online, начало в 13:00!


Не упустите шанс получить актуальную информацию об особенностях приема 2021 года на образовательные программы среднего профессионального образования; встретиться с руководством колледжа, а также задать свой вопрос представителю приемной комиссии.

Интерактивная встреча в формате online будет не только информативной, но и поможет будущим абитуриентам сделать первый шаг к своей профессиональной карьере.

Ссылка на прямой эфир: https://www.youtube.com/watch?v=G7LAdQpaCwo



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