Интерактивная встреча для абитуриентов и родителей

23 января Банковский колледж Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС приглашает учащихся 8-11 классов и их родителей на Интерактивную встречу в формате online, начало в 13:00!

Не упустите шанс получить актуальную информацию об особенностях приема 2021 года на образовательные программы среднего профессионального образования; встретиться с руководством колледжа, а также задать свой вопрос представителю приемной комиссии.



Интерактивная встреча в формате online будет не только информативной, но и поможет будущим абитуриентам сделать первый шаг к своей профессиональной карьере.