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17:53, 21 января 2021 года Получить вакцину от коронавируса в Орловской области смогут 718 человек Об этом было сказано на сегодняшнем заседании оперативного штаба.





С докладом выступил заместитель главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев. По его словам, всего через интернет и колл-центры в регионе была записана 1 541 человек. На данный момент для самозаписи доступно 718 мест. Подача заявок осуществляется на двухнедельный период. Всего в область пришло 12 542 дозы вакцины. Прививки делают в 16-ти прививочных кабинетах региона и одном передвижном. К концу месяца такие пункты появятся во всех районах области.



На данный момент полностью привито от коронавируса 546 орловцев. 1 810 граждан получили первый компонент вакцины.



Самостоятельная запись граждан на вакцинацию осуществляется через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», на региональном портале записи на прием к врачу «Электронная регистратура Орловской области», в мобильном приложении «2DR.RU», а также по единому номеру 122.



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Артём Ежаков



