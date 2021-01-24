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17:59, 21 января 2021 года В Орловской области свободна четверть коечного фонда Информация об этом прозвучала на сегодняшнем заседании оперативного штаба.





Из общего количества мест в 1 866 коек на сегодняшнее утро было свободно 468. Аппаратами ИВЛ в регионе оснащены 192 кровати. Оба показателя соответствуют нормам Минздрава.



Дополнительно с развертыванием коечного фонда продолжается работа по обеспечению амбулаторных больных бесплатными препаратами для лечения COVID-19. Было озвучено, что дома от него лечатся 2 828 орловцев, сообщает информационный портал Орловской области.





Артём Ежаков



