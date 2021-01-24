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18:15, 21 января 2021 года Часовню, посвященную погибшим в годы Великой Отечественной войны, планируют установить в Орле к 22 июня Место для часовни уже выбрали. Она появится в парке Победы. Корреспондент ГТРК «Орел» узнала подробности.





С инициативой соорудить часовню в память о погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны выступили ветераны органов госбезопасности в рамках благотворительного проекта «Молчаливое эхо войны».



Сегодня Орел посетила небольшая делегация ветеранов органов госбезопасности. Как рассказал генерал-лейтенант ФСБ России Александр Зданович, несмотря на то, что часовня православная, она будет посвящена всем погибшим, какой бы национальности и вероисповедания они не были.



12 лет назад часовня в Пскове дала старт возведению всех остальных. Затем были Севастополь, Хабаровск, Волгоград, Санкт-Петербург и другие города. По задумке ветеранов ФСБ, таких памятников будет установлено еще 47. Уже установили 13 таких часовен. Все они - типовые, различаются только цветом: 12 белых и одна черная, последняя установлена в поселке Поныри Курской области. Точно такую, высотой шесть метров, установят в Орле, в парке Победы. Место установки согласовали с областными властями. Ветераны спецслужб отмечают, проект благотворительный, ни копейки государственных денег на него не потратили. Кстати, стоимость такого мраморного сооружения порядка 6-7 миллионов рублей.



Александр Зданович, генерал-лейтенант ФСБ России: «Мы ведь не просто устанавливаем. Вокруг этих мест мы организовываем некую патриотическую работу, потому что хотим, чтобы не просто люди пришли к памятнику и возложили цветы, мы хотим, чтобы люди знали, в честь чего установлена часовня, какие потери страна понесла в этом месте».

В Орле проект презентовали студентам и общественникам. Одобрил его и митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Это в первую очередь нужно не тем людям, которые погибли, а тем, кто живет, особенно молодежи, чтобы они понимали, что есть такое понятие – «Родину защищать». И мы обязаны воспитывать молодежь в этих наших самых лучших традициях».

Организатор проекта «Молчаливое эхо войны» Касим Яхиен озвучил сроки установки часовни. Строительные работы начнутся 10-11 мая. Почти готовую к установке часовню, весом около 8 тонн, привезут на спецтранспорте из Москвы. Ее планируют открыть в День памяти и скорби, 22 июня.





Юлия Сабельникова



