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18:27, 21 января 2021 года Суточное тестирование на COVID-19 в Орловской области близко к 2 тысячам Об этом сообщил сегодня на заседании регионального оперативного штаба глава местного Роспотребнадзора Александр Румянцев.





Общий объем исследований на коронавирус в области почти достиг отметки в полмиллиона. Охват тестирования населения региона методом ПЦР составляет 248,2 на 100 тысяч человек – сообщает пресс-служба областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.





Артём Ежаков



