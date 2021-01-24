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18:35, 21 января 2021 года

Гособвинитель проиграл апелляцию по приговору Блохина

Для бывшего руководителя «Орелгосзаказчика» запрашивали 6 лет общего режима вместо вынесенного ранее вердикта в 2 года условно.


Истец просил заменить первичный приговор Заводского районного суда – двухлетний условный срок и запрет занимать руководящие должности на тот же срок. Требованием обвинителя было шестилетнее заключение в колонии общего режима за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Защита Блохина, напротив, требовала и вовсе отменить первичный приговор за отсутствием состава преступления.

В итоге суд отказал и тем, и другим, оставив вердикт Заводского суда в силе – сообщает сайт областного суда.

Напомним, что Денис Блохин обвинялся в преступлении, совершенном в 2015 году в бытность чиновника главой «Орелгосзаказчика». Ему инкриминировалась оплата 33 миллионов 500 тысяч рублей по фактически невыполненным на эту сумму работам на стадионе имени Ленина в Орле.

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Артём Ежаков
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