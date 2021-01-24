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9:21, 22 января 2021 года Почетным донорам крови проиндексируют ежегодную денежную выплату Сейчас в Орловской области 2237 почетных доноров получают ежегодную денежную выплату.





В 2021 году ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», индексируется на 3,7 процента. В связи с этим в 2021 году сумма выплаты составит 15 109 рублей 46 копеек.



Кроме денежной выплаты, почетные доноры имеют право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения, на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, сообщает региональный департамент соцзащиты.



Граждане, сдавшие 40 раз и более цельную кровь, 60 раз и более плазму награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России».



Кстати, мужчинам кровь можно сдавать не более 5 раз в год, женщинам - не более 4 раз в год.





Орловское Информбюро



