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Главная » Новости

8:42, 22 января 2021 года

В минувшем году в Орловской области удалось сохранить 1,2 тысяч рабочих мест

Этому способствовала реализации программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда.


На реализацию данной программы региону было выделено около 20 млн рублей из средств федерального бюджета. В мероприятиях приняли участие крупные промышленные холдинги, предприятия сферы торговли, общественного питания, сельского хозяйства, индивидуальные предприниматели Орловской области. Они получили возможность не только сохранить рабочие места, но и временно трудоустроить безработных граждан. Таким образом в 2020 году получили поддержку свыше 1,3 тыс. человек, сообщает региональный департамент соцзащиты.


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